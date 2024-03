Grundsteuer Der Kanzler hat Unmögliches versprochen

In NRW sollen Kommunen nun über unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien die Eigentümer von Wohngrundstücken entlasten können. Das wäre ein löblicher Ansatz, wenn er denn zielführend wäre. Aber erstens kommt die Chance zur Entlastung viel zu spät, weil die Kommunen die IT-Veränderungen in der zur Verfügung stehenden Zeit kaum werden stemmen können. Zweitens ist sehr fraglich, ob ein solches Verfahren im Klagefall den Weg durch die Instanzen überstehen würde. Jahrelange juristische Streitigkeiten darüber, ob Städte und Gemeinden in solchen Fällen verfassungsgemäß handeln, wären aber fatal. Die von Vertretern der Städte und Gemeinden geforderte Senkung der Steuermesszahl wäre ein weitaus einfacherer Weg gewesen, aber dazu hat den politischen Entscheidern auf NRW-Landesebene schlichtweg der Mut gefehlt. Statt eine landesweite transparente Lösung möglich zu machen, schieben sie die Verantwortung jeder einzelnen Kommune zu.