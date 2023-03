Bundeswehr Großer Zapfenstreich für Lambrecht – muss das sein?

Dazu zählten mitunter in der Bilanz eher unrühmliche Amtsträger wie Ex-Bundespräsident Christian Wulf (2010 bis 2012), der über die Kreditfinanzierung seines Eigenheims in eine Medien-Affäre stürzte. Oder auch Karl-Theodor zu Guttenberg, dem 2011 seine zu großen Teilen plagiierte Doktorarbeit zum Verhängnis wurde, was ihn zum Rücktritt als Verteidigungsminister zwang. Beide wurden mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet, obwohl es in der öffentlichen Wahrnehmung keine Abschiede in Würde waren. Ähnlich mag es manchen ergehen, wenn das Stabsmusikkorps für SPD-Politikerin Lambrecht aufspielt. Ob Helikopterflug mit ihrem Sohn in der Dienstzeit, Pumps in Krisengebieten oder ein eher laienhaftes Silvestervideo – vieles musste die Verteidigungsministerin an Kritik annehmen. Nichtsdestotrotz hat sie sich in den Dienst der obersten Streitkräfte gestellt. Dafür gebührt ihr der Abschied, so wie es die Truppe selbst vorsieht.