3,4 Millionen Deutsche Leben ohne Internet

Doch nicht alle älteren Menschen sehen ihr Offline-Leben so gelassen. Die Befragung „Leben ohne Internet – geht’s noch?“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der ­Seniorenorganisationen (Bagso) aus dem Jahr 2022 hat ergeben, dass es für Offliner in fast allen Lebensbereichen Ausgrenzungserfahrungen gibt. Dabei berichten 91 Prozent mindestens von einer Einschränkung. 60 Prozent der Befragten geben an, in vier bis neun Bereichen gleichzeitig Barrieren zu erleben. Zu diesen Bereichen gehören die öffentliche Verwaltung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Finanzamt, Einschränkungen bei Bankgeschäften oder im Gesundheits- und Pflegebereich. Zum Beispiel falle es vielen schwer, bei Arztpraxen an Termine zu kommen, die auf Online-Vergabe umgestellt haben.