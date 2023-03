Einsatz für die Natur in Afrika Ranger in Ghana riskieren ihr Leben für den Artenschutz

Sie sehen sich als Pioniere des Artenschutzes. Die 22 Ranger des Bia-Nationalparks in Ghana kämpfen für die Tiere und Pflanzen in diesem einzigartigen Reservat im westafrikanischen Regenwald. Einer von ihnen ist Henry Ossei Amoanu (25). Er ist Wildhüter der ghanaischen Wildlife Division, wobei das englische Wort „Officer“ eher dessen Tätigkeit trifft. Denn seine Einheit, die vom Staat mit Polizeibefugnissen ausgestattet ist, steht in einem ständigen Kampf mit unbefugten Eindringlingen in dieses wertvolle Biotop. „Ich bin vom Vorteil der Natur überzeugt“, sagt der gelernte Biologe. Und wie seine Kolleginnen und Kollegen riskiert er dafür manchmal sogar sein Leben.