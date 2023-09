Gewalt im Amateurfußball Der Bolzplatz als Erziehungseinrichtung

An einem Sonntag Mitte September war es wieder so weit: Das Fußballspiel der B-Jugend zwischen dem SV Mönchengladbach und dem SV Neersbroich SPFR 1 in Mönchengladbach-Uedding wurde angepfiffen; eigentlich ein schöner, spätsommerlicher Tag für Spieler und Familien am Rande des Rasenplatzes. Doch die Begegnung der Jugendmannschaften endet mit einem schwer verletzten Jungen, einer Krankenwagenfahrt auf die Intensivstation und sogar Ermittlungen durch den Staatsschutz. Ein 14-Jähriger mit Migrationshintergrund soll auf dem Platz nicht nur rassistisch beleidigt, sondern auch so schwer verletzt worden sein, dass er mehr als eine Woche später noch immer nicht vernehmungsfähig ist. Er wird derzeit weiter in einer Krefelder Klinik behandelt.