EU-Pläne zu Gewalt gegen Frauen Wegducken beim Thema Vergewaltigung

Im Kern ging es also um die Frage, was unter den Begriff sexuelle Ausbeutung fällt – und was nicht. Für die Bundesregierung sind das Tatbestände wie Menschenhandel, Zwangsprostitution oder Versklavung, aber nicht notwendigerweise Vergewaltigungen. Das kann man so sehen, dem Bundesjustizminister deshalb eine frauenfeindliche Haltung zu attestieren, wäre falsch. Was man ihm vorwerfen kann, ist die inhaltliche Nicht-Positionierung zur eigentlichen Forderung: Nämlich, dass jede „nicht einvernehmliche sexuelle Handlung an einer Frau“ als Vergewaltigung gelten soll. In Deutschland gilt seit 2016 immerhin die Verschärfung des Sexualstrafrechts nach dem Grundsatz „Nein heißt Nein“. Demnach kann eine Tat als sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung bestraft werden, wenn sich der Täter über den „erkennbaren Willen“ des Opfers hinweggesetzt hat. Die Forderung aus der EU-Kommission, alle sexuellen Handlungen strafrechtlich verfolgen zu können, denen nicht ausdrücklich zugestimmt wurde, ist radikaler. Vielleicht wird über die „Nur ja heißt ja“-Regel irgendwann auf Bundesebene diskutiert.