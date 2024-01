Interview Aaron Knappstein Wie können jüdische Karnevalisten gerade fröhlich sein?

Knappstein Der Kampf gegen Antisemitismus ist auch ein Kampf für andere freiheitliche Rechte. Was Jüdinnen und Juden an Hetze und Ausgrenzung erleben, ist oft nur der erste Schritt. Der Hass trifft sie direkt, weil sie eine Minderheit sind. Aber es geht um freiheitliche Grundrechte insgesamt. Wenn man etwa sieht, dass bei einer Pro-Palästina Demo in Essen Frauen und Männer getrennt gehen mussten und das Kalifat gefordert haben, dann muss auch die Mehrheitsgesellschaft erschrecken. Da geht es um Frauenrechte, um unser Rechtssystem. Ich kann also nur mahnen, genau hinzuschauen. Viele in Deutschland machen es sich gerade zu bequem. Sie verstehen nicht, dass auch ihre Freiheit in Gefahr ist. Es ist jetzt nicht die Zeit, im Kreis zu tanzen und Frieden für alle zu singen. Frieden für alle – was soll das genau heißen? Das muss sich jeder fragen. Manche verkünden jetzt auch im Internet, der Angriff der Hamas sei schrecklich und natürlich seien sie für das Existenzrecht Israels, aber in Gaza dürften nicht so viele Menschen sterben. Da sage ich: Ich verstehe, wie das gemeint ist. Aber wer so was schreibt, muss dann auch sagen, wie ein Land seine Existenz ohne Blutvergießen verteidigen soll.