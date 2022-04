Aggressionen auf der Straße : Ein bisschen mehr Gelassenheit, bitte!

Meinung Düsseldorf Die Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr nimmt zu, dafür gibt es unzählige Beispiele. Das mag subjektives Empfinden sein. Doch immerhin kann der Einzelne auch gegensteuern.

Wer sich mit wachen Sinnen durch den Straßenverkehr schlägt, kann ins Grübeln kommen. Es fehlt an Umsicht, an Rücksicht sowieso. Viele Menschen arbeiten so verbissen am eigenen Fortkommen, als müssten sie auf dem Asphalt etwas wettmachen. Oder eine Wut ablassen. Da wird geschnitten und gedrängelt. Andere fahren stoisch in verstopfte Kreuzungen ein oder parken so nachlässig in seitlichen Parkbuchten, dass sie eine ganze Spur blockieren. Mir doch egal! Autos werden auch immer bulliger, als dienten sie gar nicht der Beförderung, sondern der Verteidigung in einer Schlacht, die rüder wird. Existenzieller.