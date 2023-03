Gefängnis für Klima-Aktivisten Die allerletzte Generation

Auch die Aktion am Dienstag in Berlin zahlt eher auf dieses Konto ein: Aktivisten waren am Morgen mit einem Feuerwehrauto vor dem Bundesverkehrsministerium vorgefahren. Die Letzte Generation teilte mit, man habe das Gebäude mit Wasser aus einem Feuerwehrauto bespritzt und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) „eine kalte Dusche“ verpasst. Nach Angaben eines dpa-Reporters kam zunächst orange Flüssigkeit aus dem Schlauch, dann Wasser. Die Aktion sollte Protest gegen die FDP im Streit über das ab 2035 in der EU geplante Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor sein. Die ursprünglich vorgesehene EU-Abstimmung dazu war wegen Nachforderungen Deutschlands verschoben worden. Der Wasserschlauch hat sicherlich Polizei und (die echte) Feuerwehr beschäftigt – Verkehrsminister Wissing wohl eher weniger. Wieder einmal eine Aktion, die ihr Ziel verfehlt. So wie der Farbanschlag auf die gläsernen Wände der Kunstinstallation „Grundgesetz 49“ am Wochenende in Berlin. Die hat sogar der WWF offiziell als kontraproduktiv kritisiert.