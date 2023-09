Berühmteste Männerfeindschaft in der Politik Lafontaine und Schröder auf Versöhnungskurs

Es war eine dieser Pressekonferenzen, in denen die Luft vibrierte. „Zwischen uns passt kein Blatt“, tönte Oskar Lafontaine 1998 bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder. „Nicht der Hauch eines Blattes“, ergänzte der Niedersachse, ehe die beiden in ein schallendes Männergelächter ausbrachen. Und es war gar nicht so falsch. Denn beide einte der unbändige Wille, endlich den Dauerkanzler Helmut Kohl (CDU) abzulösen. Mit dieser Konstellation, Schröder als Kandidat, Lafontaine als Parteichef, gelang es – geradezu beängstigend klar.