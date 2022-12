Gesellschaftskunde Was Kitsch über die Zeit verrät

In diesen Tagen kehren viele Menschen ein Stückchen ihres Seelenlebens nach außen. Sie hängen blinkende Kränze an die Tür, lassen Wichtel mit tiefhängenden Zipfelmützen an ihren Eingängen grüßen, stellen allerhand Buntes, Glitzerndes, Verschneites ins Fenster. Geschmackssicher ist das nicht immer.