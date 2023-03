Der scheidende Generalkonsul Courage über Briten und Deutsche „Wir sind uns nahe – aber wir streiten auch manchmal“

Im konsularischen Korps der Landeshauptstadt genießt der Brite Rafe Courage fast so etwas wie Kultstatus. Kaum ein politisches Großereignis in NRW fand ohne den rührigen Generalkonsul statt. Er gilt als perfekter Netzwerker. Zu seinem Abschied im Landtag kam viel Prominenz, darunter etliche Kolleginnen und Kollegen anderer Länder wie etwa die US-Generalkonsulin Pauline Kao, der chinesische Amtsträger Du Chunguo oder der polnische Doyen des Korps, Jakub Wawrzyniak. Auch Landtagspräsident André Kuper und NRW-Europaminister Nathanael Liminski (CDU) ließen es sich nicht nehmen, den britischen Diplomaten persönlich zu verabschieden. Selbstverständlich hielt auch Courages Chefin, die britische Botschafterin Jill Gallard aus Berlin, eine launige Rede. Courage freut sich auf den neuen Job in der britischen Regierung in London, er geht aber auch mit Wehmut.