Strafgebühren im Restaurant Den Gast nicht vergraulen

So ärgerlich so ein Gästeverhalten ist, es gibt Alternativen zu Strafzahlungen und Gebühren. So kann ein Restaurant ganz auf Reservierungen verzichten. Die Gäste müssen sich danach frühzeitig einfinden. Wer er nicht so rabiat mag, der kann auch die Regel einführen, eine Reservierung nach einer Zeitspanne von etwa 15 Minuten verstreichen zu lassen, wie es viele Restaurants bereits tun. Der Betreiber kann sich auch die Adresse und Telefonnumer geben lassen und den Gast bei Nichterscheinen anrufen. Das schreckt viele No-Shows ab. Wer lässt sich schon gerne tadeln.