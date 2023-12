Krisenkommunikation Die Rede von unschuldigen Opfern sendet falsche Signale

Dass es Taten und damit auch Täter gibt, die den Tod verdienen, war lange gesellschaftlicher Konsens. Doch Demokratien haben sich – von wenigen Ausnahmen abgesehen – darauf verständigt, dass niemand den Tod verdiene. In der Bundesrepublik wurde die Todesstrafe folglich 1949 mit Artikel 102 des Grundgesetzes abgeschafft. Weltweit gibt es die Todesstrafe noch in 55 Ländern. Laut Amnesty International wurden 2022 mindestens 883 Menschen hingerichtet. Mit Indien, China, einem Teil der USA, Indonesien und Pakistan gilt sie in den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Nach Angaben von Amnesty International leben zwei Drittel aller Menschen in Ländern, in denen die Todesstrafe noch gilt. Auch in Europa: Belarus kennt das Todesurteil als mögliche Strafe für Mord, Terrorismus und Hochverrat.