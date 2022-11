Proteste bei Olympia und WM Die Politik regiert den Sport

Die Sommerspiele 1936 in Berlin, bei denen Nazi-Deutschland sich der Welt präsentierte, bewegen immer noch die Gemüter. Die einen bleiben fasziniert, die anderen sehen darin das Ende der unschuldigen Spiele. Die von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels perfekt inszenierte Show, die vermeintliche Weltoffenheit und die angebliche Friedfertigkeit übertünchten geschickt ein durch und durch gewalttätiges Regime, das später mit dem millionenfachen Judenmord das größte Verbrechen gegen die Menschheit begehen sollte. Die Diskriminierung der Juden, die Verhaftung und Folterung von Andersdenkenden und die aggressiven Töne in der Außenpolitik waren schon vor 1936 Thema in der Weltöffentlichkeit. Vor allem in den USA und in Großbritannien regte sich lautstarker Protest gegen die Spiele in einem Land mit Diktatur. Es war dann ein gewisser Avery Brundage, ein schwerreicher Amerikaner und früherer Olympia-Teilnehmer im Fünfkampf, der als Sportfunktionär die Entsendung eines US-Teams durchsetzen konnte. Damit waren die Spiele gerettet. Die in Deutschland geltenden Nachteile für die Juden rechtfertigte Brundage mit dem Verweis auf den angesehenen New York Athletic Club. „Dort sind auch keine Juden und Schwarzen erlaubt.“ In der US-Mannschaft ersetzte er dann zwei jüdische Sportler in der Laufstaffel durch andere Athleten. Damit konnte eine „vorzeigbare“ Mannschaft antreten, eben ohne jüdische Teilnehmer.