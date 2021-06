Fußball EM 2021 : Ein bisschen Schland täte jetzt gut

Public Viewing zur Fußball-EM 2021: Rudelgucken ohne Rudelbildung. Foto: dpa/Patrick Seeger

Meinung Public Viewing gehörte sonst zu großen Turnieren wie das Eis zum Sommer. Corona macht es in diesem Jahr nicht leicht – dabei gibt es gute Gründe, gemeinsam dem Fußballfieber zu verfallen.

Von Julia Rathcke

Es lässt sich kaum noch ignorieren: Die Fanartikel im Supermarkt, die Sammelheftchen am Kiosk, die schwarz-rot-gelben Obstschnittchen beim Bäcker – wer nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass die Fußball-EM 2020 in wenigen Tagen nachgeholt wird (nachdem sie aus bekannten Gründen verschoben worden war), der wird nun allumfassend erinnert. Fußball als Marketingmotor für alle möglichen Konsumgüter, das ist wahrlich nichts Neues. Und man muss dem Ruf der Werbeprofis auch gar nicht folgen und kaufen. Anstecken lassen vom Fußballfieber aber darf man sich, nein, sollte man sich! Gerade in diesem Jahr. Auch als Nicht-Fußballfan – oder vor allem dann.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Mit Vereinsfußball und seinen gewachsenen, teils tief verwurzelten Fanszenen haben internationale Turniere eher wenig zu tun. Die Schnittmengen sind oft gar nicht so groß: Was die Nationalmannschaft treibt, interessiert das Bundesligapublikum mitunter wenig und umgekehrt. Europa- und Weltmeisterschaften aber sind wichtig, nicht nur aus sportlicher oder wirtschaftlicher Sicht. Die Spiele bringen Zuschauer zusammen: aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Regionen, manchmal nur aus verschiedenen Ortsteilen. Sie sorgen für Austausch, Freud und Leid. Sie sind, das ist so kitischig wie wahr, immer noch ein Kitt der Gesellschaft.

Im Jahr zwei der Pandemie, der Zeit der Anti-Corona-Demos und des Impfneids, ist der noch dringender gefragt als sonst. Gleichzeitig wird es so schwierig wie nie, Menschen zusammenzubringen, das ist die Herausforderung. Wo sonst längst Megaleinwände auf Marktplätzen aufgebaut würden, freuen sich die Städte derzeit vorsichtig über die wieder eröffnete Außengastronomie. Dicht an dicht gedrängt mit Hunderten ein Spiel verfolgen ist in Zeiten, in denen Restauranttische auf Abstand stehen, zurecht unvorstellbar. Ein Großereignis ohne Großveranstaltung, Rudelgucken ohne Rudelbildung, wie soll das gehen?

Ein Anfang wäre, der Gastronomie draußen längere Lizenzen zu geben. In den EM-Wochen sollten Restaurants und Bars draußen länger als 22 Uhr öffnen dürfen, so dass auch alle 21-Uhr-Spiele geguckt werden können, forderte sogar Deutschlands oberster Corona-Kritiker, Karl Lauterbach kürzlich. „Die Menschen brauchen nach den harten Monaten Momente der Entspannung“, meint der SPD-Politiker. Auch wenn er da sicher nicht das Elfmeterschießen der Deutschen 2006 im WM-Viertelfinale gegen Argentinien im Sinn hatte.

Überhaupt: Es war das Sommermärchen 2006, das Deutschland endgültig in den Fußball-Bann gezogen hatte und (von der später bekannt gewordenen Korruptionsaffäre beim DFB mal abgesehen) nachhaltig euphorisiert hat. Es war dann die WM in Brasilien 2014, bei der wohl jeder noch heute aus dem Stegreif sagen kann, wo er war, als die Nationalmannschaft den Gastgeber mit einem legendären 7:1 im Halbfinale traumatisierte. Der „Schock von Mineirão“ war Gesprächsthema Nummer eins – und ist es noch heute.