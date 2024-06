Fußball-EM 2024 Deutschland-Flagge zeigen erwünscht

Was beim Sommermärchen 2006 noch als Modeaccessoire – und zwar nur als solches – galt, und von Millionen Menschen in allen möglichen Varianten als Trikot, Halskette oder Wangenbemalung getragen wurde, steht in diesen Zeiten teils in der Kritik. Einige linke Sport-Kneipen in Hamburg rufen im Vorfeld der EM sogar dazu auf, Deutschlandfahnen zu Hause zu lassen. Es gäbe viele Dinge, auf die man als Europäer oder als Deutsche nicht stolz sein solle, erklärt ein Betreiber seine Entscheidung. „Zum Beispiel das, was an den Europa-Grenzen passiert. Frontex ist eine Schande. Der deutsche Staat unterstützt Frontex, da kann ich mich nicht in Schwarz-Rot-Gold einwickeln und das gut finden“, so der Hamburger. Politisch Haltung zu zeigen, ist zweifelsohne ehrenwert in diesen Tagen. Sie kommt in der Gastronomie immer häufiger vor, etwa die Bierdeckel-Kampagne „Kein Kölsch für Nazis“ oder „Kein Altbier für Nazis“ in Düsseldorf. Es ist aber nur eine Variante, dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen.