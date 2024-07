Niederländer verspäten sich Die Deutsche Bahn als zwölfter Mann bei der EM

Gleichwohl passt der Vorgang ins Bild, das das Unternehmen in den letzten vier Wochen des Turniers abgeliefert hat. Ausfälle, Verspätungen, überfüllte Waggons, die Charmeoffensive mit mehr Zügen, mehr Sitzplätzen und mehr Personal ist zum Eigentor geworden. Ein ums andere Mal wurden etliche Chancen versemmelt. Einzig dem Ansturm aufs Bier in den Bistros hielt die Bahn nach eigenem Bekunden stand. Glückwunsch. Manchem Fan genügt das ja. Ansonsten galt, lieber so früh wie möglich zu den Spielen anzureisen.