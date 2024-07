Ausverkaufte Konzerte Rammstein in Swiftkirchen – als wäre nichts gewesen

Juristisch ist das auch so. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihr Verfahren gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann im August 2023 eingestellt. Medien dürfen die Berichte junger Frauen über mutmaßliche Übergriffe im Detail nicht wiederholen. Dazu gilt in der Kunst die Unterscheidung zwischen Werk und Autor. Man kann also zu dem Schluss kommen, dass Vorwürfe und gesellschaftliche Debatten das eine sind, die Überwältigungsshow einer Band das andere. Und wenn man die erleben will, geht man halt hin. So wie die Hunderttausenden, die in Gelsenkirchen erwartet werden. Die Fans wollen sich entweder ihr Konzerterlebnis von den zurückliegenden Debatten über Macht und Machtmissbrauch in der Musikbranche nicht vermiesen lassen. Oder sogar deutlich zum Ausdruck bringen, dass sie die Sache für erledigt halten – nicht nur juristisch.