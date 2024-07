Sigmar Gabriel ätzt gegen junge Arbeitnehmer Der ewige Vorwurf der vermeintlich faulen Gen Z

Gerade junge Menschen stehen vor enormen Herausforderungen und Belastungen in der Arbeitswelt. Kriege, die Nachwehen einer Pandemie, explodierende Preise, und eine Klimakrise, um die sich keiner so richtig kümmert – der Druck auf junge Menschen ist nicht zu unterschätzen. Laut einer Umfrage der DGB-Jugend, eine Jugendorganisation, die sich um die Interessen junger Menschen im Zusammenhang mit Ausbildung, Praktikum und Job kümmert, hakt es vor allem bei zwei Faktoren: Arbeitszeit und Bezahlung. Demnach geben fast ein Drittel (32 Prozent) an, dass ihr Lohn nicht oder gerade so ausreicht. Die Folge: Viele junge Beschäftigte machen sich über ihre spätere ­Rentenhöhe Sorgen. 39 Prozent der jungen Beschäftigten leiden unter Mehrfachbelastungen bezüglich der Arbeitszeit: Schichtarbeit, Wochenend- und Nachtarbeit kommen bei jungen Arbeitnehmern besonders oft vor. Gleichzeitig nehmen auch sie die Entgrenzung der Arbeitszeit wahr: 28 Prozent geben an, sehr häufig oder oft außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sein zu müssen. Die junge Generation denkt anders über Arbeit nach, für viele ist die Vereinbarkeit mit ihrem Privatleben sehr wichtig. Daran ist in Zeiten von so vielen Krisen nichts verwerflich, ebenso wenig die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche. Die Generation Z ist schließlich nicht die Erste, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt.