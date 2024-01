Friedrich Merz beim Düsseldorfer IHK-Empfang „Wir müssen mehr tun für Sicherheit und Freiheit“

Die Politik in Deutschland sieht Merz am Scheideweg. Es gehe darum, ob das Land mit noch mehr Finanztransfers und Subventionen die Klimawende und die Sicherung des Sozialstaats schaffe oder über mehr Marktwirtschaft. „Der Weg der Ampelkoalition ist der Weg der Transfers“, sagte der Christdemokrat. Das sei teuer und ineffizient. So würde sich bei einem Bürgergeld, das einer vierköpfigen Familie 3200 Euro monatlich zugesteht, schon die Frage stellen, ob es sich dann noch lohnt, einer Beschäftigung nachzugehen – vor allem in weniger gut entlohnten Berufen.