Friedensnobelpreis für Narges Mohammadi Die Auszeichnung kann nur ein Anfang sein

Dass der Weg zum Frieden stetig herausfordernder wird, darauf lassen die Entscheidungen des entsprechenden Nobelpreiskomitees in der jüngeren Vergangenheit schließen. Waren es in der mehr als 120-jährigen Geschichte der Auszeichnung oft Menschen, die unmittelbar für ihre Verdienste in Konflikt- oder Kriegsgeschehen geehrt wurden, wird der Friedensbegriff heute breiter ausgelegt. Es geht um Engagement für Menschenrechte, den Einsatz für die Umwelt und nukleare Abrüstung, um die Verteidigung elementarer Grundrechte, die in Teilen der Welt erodieren.