Ukraine-Krieg am kritischen Punkt Nur ein Sieg über Putin bringt Frieden

In allen demokratischen Parteien tobt derzeit eine Debatte um den richtigen Kurs gegenüber der Ukraine. In der SPD wird sie offen geführt, es steht der Friedensflügel um Rolf Mützenich und Ralf Stegner gegen die Wehrhaften um Verteidigungsminister Boris Pistorius und den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth. Bei den Liberalen und Grünen bestimmen die Europa-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der Vorsitzende des Europa-Ausschusses, Anton Hofreiter, die Diskussion. Aber es herrschen durchaus auch andere Auffassungen in beiden Parteien vor, die einem Waffenstillstand und möglichen Konzessionen der Ukraine nicht ganz ablehnend gegenüberstehen. Und selbst in der Union gibt es Politikerinnen und Politiker, die nicht alle Brücken zu Moskau abbrechen wollen.