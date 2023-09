Vegetarische Menüs an Grundschulen Was isst mein Kind?

Niemand möchte sich sagen lassen, was auf dem Teller landet, das ist klar. Verbotskultur führt zu nichts – auch das ist bekannt. In der Mensa der Schule wurde aber schon immer das gegessen, was auf den Teller kam. Die Münder von Hunderten verschiedenen Schülern zu stopfen, die dann nachher auch alle ausnahmslos zufrieden sind, ist nahezu unrealistisch. Vielmehr kann man die Kinder so an gesunde und nachhaltige Ernährung heranführen, denn nicht in allen Haushalten gibt es die Zeit und die Mittel für ausgewogene Mahlzeiten. Die sollten aber auch Fleisch oder Fisch beinhalten, zumindest an zwei oder drei Tagen in der Woche zur Wahl gestellt werden. So kommen alle auf ihre Kosten.