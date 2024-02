Ideologischer Gap Frauen wählen links, Männer rechts – warum die Polarisierung zunimmt

Wenn Wählergruppen auseinanderdriften, hat das erst einmal mit unterschiedlichen Interessenslagen zu tun. Tatsächlich sehen die Kölner Soziologen Ursachen für die weibliche Tendenz zu Links etwa darin, dass Frauen häufiger im öffentlichen Sektor, in Erziehungs- und Pflegeberufen arbeiten und weiterhin meist weniger verdienen als Männer. Das macht sie empfänglicher für Parteiprogramme, die auf Umverteilung und Investitionen in den öffentlichen Sektor setzen. Auch seien Frauen heute nicht mehr so kirchennah wie noch in den Jahrzehnten nach dem Krieg, was auch zur Loslösung von konservativen Positionen geführt habe. Außerdem halten in Deutschland Ehen heute im Schnitt noch 15 Jahre. Frauen müssen also in Betracht ziehen, dass sie ihren Weg ohne festen Partner oder als Alleinerziehende gehen, und scheinen auf Politiker zu bauen, die deren Interessen vertreten.