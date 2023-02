Pro und Kontra Frauen ins Kölner Dreigestirn – was dafür, was dagegen spricht

Da sind die Kölner Karnevalisten konservativer als die katholische Kirche. Bis auf das wirklich wunderbare Motto „Ov krüzz oder quer“ läuft zum 200-Jährigen alles in gleichen geordneten Bahnen. Dabei hätte ein Buchstabe gereicht, um mit „queer“ die Weltoffenheit zu präsentieren, die der so liberale Kölner Fasteleer für sich in Anspruch nimmt. Es reicht halt nicht, eine selbstbewusste Dragqueen auf die Bühne zu stellen, eine rockige Karnevalsröhre aus Grevenbroich ins glitzernde Abendkleid zu stecken und über ihren Traum vom Prinzsein singen zu lassen. Zitat: „Ich wünsch‘ mir nur, eimol Prinz ze senn, in ‘nem Dreijesteen voll Östrogen.“