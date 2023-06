Teure Tickets in den Städten Hohe Parkgebühren sind kein Allheilmittel

Parktickets sind zu billig. Das findet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und fordert Mindestparkgebühren in Höhe eines Einzelfahrscheins in Bus und Bahn, also etwa drei Euro pro Stunde. Und zwar flächendeckend für den öffentlichen Parkraum in allen Städten und Gemeinden. Dass gerade in den Großstädten und Ballungsgebieten Autos zahlreich und Parkplätze knapp sind, ist keine neue Entwicklung. Vielmehr dominiert das Auto seit Jahrzehnten einen großen Teil des öffentlichen Raums und lässt so weniger Platz für andere Verkehrsteilnehmer und Bewohnter der Stadt. Dass sie laut DUH günstig, mancherorts auch kostenlos den öffentlichen Raum zuparken, bremse die Mobilitätswende aus.