Asylverfahren in Albanien oder Ruanda Flüchtlingskrise: Die große Lösung gibt es nicht

Doch es ist fraglich, ob Verfahren in Drittstaaten wirklich das Allheilmittel sind. Denn selbst wenn es nach EU-Regeln möglich ist, über den Asyl- oder Schutzstatus in Ländern wie Ghana oder Albanien zu entscheiden, so müssen wichtige Bedingungen eingehalten werden. Nach der geltenden Rechtslage muss zunächst innerhalb der europäischen Grenzen ein Vorverfahren stattfinden. Denn einen Antrag auf Asyl oder Schutz kann nur in einem EU-Staat gestellt werden. Und eine Überführung in einen Drittstaat ist nur möglich, wenn der Zugang zu diesem Schutz effektiv ist, ein rechtsstaatliches Verfahren mit der Möglichkeit einer Anrufung vor Gerichten gegeben ist und das Drittland die Genfer Flüchtlingskonvention einhält. „In der gegenwärtigen Realität sehe ich das nicht, weder in Albanien noch in Ruanda oder einem anderen Staat des globalen Südens“, sagt der Jura-Professor Jürgen Bast, der an der Justus-Liebig-Universität Gießen Öffentliches Recht lehrt. Sein Fazit: „Die große Lösung ist nicht möglich.“ Die Flüchtlinge auf Hoher See aufzugreifen und etwa nach Albanien zu überführen, hält Bast für „menschenrechtswidrig“. Genau das hat aber Italiens Ministerpräsidentin Meloni zusammen mit ihrem albanischen Kollegen Edi Rama vor.