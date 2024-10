Besuch bei Tönnies Arbeiterführer trifft Fleischkönig

Der grüne Firmen-Schriftzug am weiß gewellten Werksgebäude – und ein lustiges Schlachtschwein als Logotier auf dem Dach. Die Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück war wochenlang fast täglich in den Fernsehnachrichten zu sehen. Das Bild wurde zur Ikone eines offenbar leichtfertigen Umgangs mit der Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer Branche, die von zwielichtigen Subunternehmern, Dumpinglöhnen und mangelhaftem Arbeitsschutz gekennzeichnet war. Die Politik fühlte sich herausgefordert und schuf eine Lex Tönnies, die Werkverträge in Betrieben der Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung verbot. Die Corona-Pandemie und die drastisch angestiegenen Fallzahlen bei Tönnies hatten auf den Missstand aufmerksam gemacht.