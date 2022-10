Fleischlose Kita- und Schulessen in Freiburg : Mehr Veggie wagen!

Obst und Gemüse gehören zu einer gesunden Ernährung. Ein Grund mehr für einen ausgewogenen Veggie-Speisep in Kitas und Schulen. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Ein Beschluss des Gemeinderates in Freiburg sorgt für Aufregung bei Eltern, dabei sollte er als Wegweiser dienen: Rein vegetarisches Essen in Kitas und Schulen hätte viele Vorteile – vor allem für die Kinder selbst.

Einfacher, qualitativer, klimafreundlicher soll sie werden, die Verpflegung der Kinder an Kitas und Grundschulen in Freiburg. Damit jedenfalls begründet der Gemeinderat der Stadt seine Entscheidung, vom kommenden Schuljahr an den Kleinsten ausschließlich vegetarische Gerichte zu servieren. Ein Einheitsmenü sei besser planbar, verschlanke den Verwaltungsaufwand, schone das Klima und sei qualitativer. Denn auch der Anteil der Bioprodukte aller Gerichte wird laut Beschluss von 20 auf 30 Prozent erhöht. Dass das Mittagessen der Kinder insgesamt sogar teuer werden wird (4,80 Euro statt 3,90 Euro pro Tag bis 2024), ist für viele ein Randaspekt. Den Elternbeiräten geht es buchstäblich um die Wurst.

Eines vorneweg: Ein fleisch- und fischfreier Speiseplan an Kindergärten und Schulen verpflichtet noch lange niemanden dazu, als Vegetarier oder Vegetarierin zu leben. Was am Abend daheim auf den Teller kommt, bleibt Familien schließlich selbst überlassen. Und: Kein Kind sollte sein Wurstbrot in der Pause verstecken müssen, dass es fürs Frühstück von Zuhause mitbekommt. Ernährungsgewohnheiten dürfen nicht zur Ideologiedebatte werden, weder auf dem Schulhof noch beim Elternabend. Jeder Mensch kann und soll selbst entscheiden dürfen, wie viel und welche Tierprodukte er konsumiert. Trotzdem – oder gerade deshalb – ist der Dauer-Veggie-Plan an Schulen und Kitas sinnvoll.

Warum? Es gibt ein grundsätzliches Überangebot an Fleisch-, Wurst- und sonstigen Tierprodukten. Ob im heimischen Kühlschrank, im Supermarkt oder am Esstisch bei Freunden – kaum ein Kind in Deutschland wird es an Gelegenheiten mangeln, tierische Produkte zu probieren. Und selbst Vegetarier-Eltern überlassen häufig ihren Kindern die Wahl. Dass Kinder von Nichtvegetariern ihren Lebensstil aus sich heraus ändern, passiert dagegen eher selten, und wenn dann doch eher im Pubertätsalter. Deshalb sollte eine reine Veggie-Ernährung in früheren Jahren der Kita oder Grundschule vielmehr als Einladung denn als Zwang verstanden werden, diese Form der Ernährung kennenzulernen. Allein die Vielfalt fünf vegetarischer Varianten pro Woche dürfte die Speisepläne des deutschen Durchschnittshaushaltes toppen. Wäre also eine Bereicherung.

Dass Argument des Landwirtschaftsministeriums Baden-Württembergs, Kinder bräuchten auch Fleisch, denn sie „sollen in ihrer Entwicklung die Möglichkeit haben, einen eigenen Geschmack zu entwickeln und sich auszuprobieren“, könnte genauso gut für eine abwechslungsreiche Veggieernährung geltend gemacht werden. Zudem wäre es im Schnitt gesünder – für Körper und Klima. Zwar ist nicht jedes Fleischprodukt per se ungesund, aber: Vegetarier haben häufig weniger Probleme mit Übergewicht, weil der Kalorienanteil im Vergleich zu Fleisch geringer ist. Die Blutfettwerte und Blutzuckerkonzentrationen sind niedriger, was das Risiko für einige Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus Typ 2 reduziert. Aspekte, die in jungen Jahren noch nicht akut sind, in denen aber Grundsteine für später gelegt werden. Die neueste WHO-Studie über körperliche Fitness attestiert vor allem Jugendlichen in Deutschland große Defizite. Bei den Jungen zwischen elf und 17 Jahren bewegen sich 80 von 100 zu wenig, bei den Mädchen sogar 88 von 100. Eine gesundheitsbewusste Ernährung würde da zumindest von anderer Seite gegensteuern.

Dass Fleischproduktion und -konsum einen wesentlichen Teil zur Klimalast beitragen, ist inzwischen ebenso unbestritten. Seinen CO₂-Ausstoß durch bewusstere Ernährung (als eine von vielen Stellschrauben neben Mobilität, Wohnen und Energie) zu reduzieren, ist eine drängende Frage der Zeit. Warum also nicht schon Kinder darauf aufmerksam machen? Schließlich ist es diese Generationen, die mit den Folgen des Klimawandels noch länger leben muss.