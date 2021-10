Machtkampf ums Finanzministerium zwischen Grünen und FDP : Warum Lindner die bessere Wahl wäre

Grünen-Chef Robert Habeck (links) und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner wollen beide Finanzminister werden. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Habeck oder Lindner? Wer wäre der bessere Finanzminister? Der Grünen-Chef setzt auf mehr Staat, der FDP-Vorsitzende auf mehr Markt. Beide Ansätze haben in der Klimaschutz-Ära ihre Berechtigung, beide sind gute Kandidaten. Am Ende kommt es auch auf den Kanzler an.

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

Da können sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP noch so sehr mühen, die inhaltlichen Klärungen ihrer nun begonnenen Koalitionsverhandlungen in den Vordergrund zu stellen: Im Hintergrund tobt ein harter Machtkampf um das Finanzressort zwischen Grünen und FDP, der die inhaltlichen Verhandlungen zu überschatten droht. FDP-Chef Christian Lindner hat von Anfang an keinen Hehl aus seinem Interesse am Finanzministerposten gemacht. Doch auch die Grünen meinen es ernst: Sie wollen den einflussreichsten Job nach dem Kanzler nicht der FDP überlassen. Jenseits aller taktischen Motive haben beide Parteien gute Gründe, nicht nachzugeben.

Lindner hat sich akribisch auf den Posten vorbereitet. Seine Liberalen haben seit vielen Jahren einen inhaltlichen Schwerpunkt in der Finanz- und Haushaltspolitik. Im Sondierungspapier haben sich Kenntnisse und Verhandlungsgeschick Lindners bereits niedergeschlagen: Keine andere Partei hat in dieser konkreten Form so viele Pflöcke einschlagen können. Hier hat die FDP das Momentum für sich genutzt: SPD und Grüne glaubten, sie müssten den Liberalen mit schnellen Zugeständnissen über die Hürde helfen, damit sie trotz ihrer Nähe zur Union ins rot-grüne Lager überwechseln.

Doch gerade die Tatsache, dass Lindner die Absage an Steuererhöhungen, den Erhalt der Schuldenbremse und den Einstieg in die kapitalgedeckte Rentenversicherung in das Papier hineinbringen konnte, ist für die Grünen ein Argument mehr, das Finanzministerium für sich zu beanspruchen. Wenn die Liberalen schon inhaltlich viel bekommen haben, müssen sie nicht auch noch das Amt erhalten, lautet dieses Argument. Die Transformation in eine sozial-ökologische Wirtschaft mit massiven Klimaschutz-Investitionen sei aus dem Finanzministerium besser zu steuern als aus einem aufgemotzten Klimaschutz-Ministerium, das vom Finanzminister jederzeit ausgebremst werden kann, lautet ein anderes.

Die Grünen haben als zweitstärkste Partei den zweiten Zugriff auf ein Amt nach der SPD, die den Kanzler stellt. Damit sie diesen Trumpf nicht ziehen, müssten sie fürstlich entlohnt werden und in den Koalitionsverhandlungen erheblich mehr erreichen als in den Sondierungen. Auf den Kanzler kommt es freilich auch noch an. Das Interesse von Olaf Scholz ist, diese linke Regierung in die Mitte zu schieben, ihr ein bürgerliches Antlitz zu geben. Mit Lindner im Amt des Finanzministers könnte Scholz sagen, Deutschland werde gemeinsam aus der Mitte regiert. Er dürfte wohl eher zu Lindner als zu Robert Habeck als Finanzminister neigen.