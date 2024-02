Russische Aggression Putin will Deutschland ohne Krieg zerstören

Einen Krieg mit der Nato oder speziell mit Deutschland muss Putin dann gar nicht mehr führen. Ohne ihn würde in Europa nichts mehr laufen. Das passt auch – nach dem, was bisher bekannt ist, – zur Strategie des Kreml. Die lehnt sich eng an den faschistischen und panrussischen Vordenker Aleksandr Dugin an. In seinen „Grundlagen der Geopolitik“, einem Standardwerk für die Ausbildung an der russischen Militärakademie, steht die „Finnlandisierung von ganz Europa“ als Ziel der Expansion Moskaus ganz vorne. Die osteuropäischen Länder, Deutschland, Frankreich und die übrigen EU-Länder wären wie einst Finnland von der Sowjetunion jetzt vom russischen Wohlwollen abhängig. Das würde auch die Innen- und Wirtschaftspolitik in diesen Ländern beeinflussen. Für Putin wäre es die Erfüllung seiner nationalistischen Träume. Für die EU und Deutschland wäre eine eigenständige Politik in Freiheit nicht mehr möglich.