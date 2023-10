Pro-Palästina-Video geteilt Post von Bayern-Profi Mazraoui ist nicht durch Meinungsfreiheit gedeckt

Zurück zu Mazraoui, der mit dem geteilten Inhalt weitergeht. Damit stellt er sich in Abseits, muss sich sogar als antisemitisch kritisieren lassen. Auf jeden Fall hat er mit einer solchen Ansicht in der Mannschaft des bedeutendsten deutschen Fußballklubs nichts verloren. Da nützen jetzt auch die Relativierungen nicht allzu viel, in denen er sich ganz grundsätzlich von terroristischen Gewalttaten distanziert und Frieden wünscht. Für Bayern darf der Fall damit nicht erledigt sein. Es mag zu hart sein, den Spieler dafür zu bestrafen oder gar aus der Mannschaft zu werfen. Aber auf sich beruhen lassen kann es der Verein nicht. Es wäre gut, wenn der Marokkaner von sich aus bedauert, den Post geteilt zu haben. Dass er den Palästina-Konflikt anders sieht als sein israelischer Mannschaftskamerad Daniel Peretz, der klar für sein Land Stellung bezogen hat, steht dem nicht entgegen. Übrigens hat Peretz nicht zum Sieg über Palästina aufgerufen oder eine militaristische Redeweise gebraucht, sondern von „unmenschlichen Massakern“ und der „Widerstandskraft Israels“ gesprochen. Da sind doch erhebliche Unterschiede, zumal Ursache und Wirkung in diesem Falle ganz klar sind.