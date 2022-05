Gesellschaft : Familientag feiern statt Muttertag

Meinung Auch wenn die Rollenverteilung bei vielen weiterhin klassisch ist, wird die Fixierung auf den Muttertag dem modernen Familienverständnis nicht mehr gerecht. Es gäbe eine bessere Lösung als den nachgeschobenen Vatertag.

Muttertag zählt zu jenen Tagen im Jahr, an denen keiner vorbeikommt. Schon allein weil jede Branche, längst nicht mehr nur die Blumenindustrie, mit entsprechenden Rabatten und Angeboten derart offensiv wirbt, dass Notfallsträuße von der Tankstelle inzwischen die Ausnahme sein dürften. Natürlich bedienen Händler damit nur ein Bedürfnis, das tief in die Urgefühle der Menschen greift: Die eigene Mutter ehren, wer wollte sich davon lossagen? Da helfen auch noble Bekundungen wie „Jeder Tag sollte Muttertag sein“ wenig – wer den zweiten Sonntag im Mai versäumt, den plagt zwangsläufig ein schlechtes Gewissen.

Dabei wäre es an der Zeit, die Gepflogenheit des Muttertags zu überdenken, und zwar nicht unbedingt die Konzentration auf einen festgelegten Termin. Vielmehr ist es die Fixierung auf die Mutter, die dem modernen Familienbild nicht mehr – oder nicht mehr in dem Maße jedenfalls – gerecht wird. Viele Familien, viele Arbeitgeber und auch die Bundesregierung aus SPD, FDP und Grüne bemühen sich ganz konkret, die Erwerbs- und Sorgearbeit gerechter untereinander aufzuteilen – so steht es wörtlich im Koalitionsvertrag.