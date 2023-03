Familienfeste, Geburtstage, Hochzeiten Kinder bitte draußen bleiben – geht’s noch?

Kinder sind ein Geschenk – Umtausch allerdings ausgeschlossen. So ließe sich die ganze Debatte augenzwinkernd zusammenfassen. Ja, die lieben Kleinen können auch ganz schön die Nerven strapazieren, vor allem wenn es nicht die eigenen sind. Oder man selbst kinderlos ist. Da lässt es sich leicht schimpfen über das trampelnde Nachbarskind, das ach so wenig Erziehung genießt. Oder den gluten-unverträglichen Kindergartenfreund, den seine Helikopter-Eltern für hochbegabt halten. Im Normalfall aber lässt sich das ausblenden, ignorieren oder auf Abstand halten. Im Hausflur oder auf dem Gang in die Kita lächeln, grüßen, vielleicht ab und an eine höfliche Bemerkung – das war‘s.