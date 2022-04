Kinder und Familie : Diese Rücktritte schaden allen Frauen

Meinung

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Lange haben Frauen darum gekämpft, Karriere machen zu können, ohne ständig danach gefragt zu werden, was denn mit ihren Kindern sei, wer die jetzt beaufsichtige und wie sie die Abwesenheit der Mutti verkrafteten. Vätern mit anspruchsvollen Jobs wurden diese Fragen nie gestellt. Nur in berufstätigen Frauen sah die Gesellschaft lange Zeit die potenziellen Mütter, die sich heimischen Pflichten entzogen. Dass das heute nicht mehr so ist, dass beide Rollen getrennt wahrgenommen und Frauen damit Wahlfreiheit und gleichberechtigte Entfaltungsmöglichkeiten zugebilligt werden, ist ein Erfolg der Frauenbewegung.

Ausgerechnet zwei Frauen, die es in verantwortungsvolle Positionen geschafft hatten, haben diesem Erfolg der Emanzipation nun Schaden zugefügt. Denn NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und Bundesfamilienministerin Anne Spiegel traten nicht nur spät und aus unrühmlichen Gründen zurück, sie versuchten beide, ihre Fehler zu rechtfertigen, indem sie ihre Kinder und die Familie vorschoben. Damit haben sie genau das Bild bedient, das so hartnäckig gegen Frauen im Job ins Feld geführt wurde: Das Bild der überforderten Mutter, die eigentlich daheim gebraucht würde.

Damit ist nichts dazu gesagt, welche Härten beide Frauen tatsächlich in ihren Familien abzufedern hatten. Darüber zu urteilen, verbietet sich. Doch es spielt in der Frage, ob sie ihre Ämter angemessen ausgefüllt – und zu Ende gebracht haben, auch keine Rolle. Sie selbst hätten diese Rollen trennen müssen – und zwar gerade im Moment der Krise und des Rücktritts: Fehler eingestehen, Konsequenzen ziehen, professionell bleiben, damit hätten sie der Sache der Frauen einen Dienst getan. Sich selbst auch. Denn Verteidigungsreden, die ins Private zurückgreifen und Details öffentlich machen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, hinterlassen – ob berechtigt oder nicht – nur einen Eindruck: den der Ausflucht und mangelnden Einsicht in die eigene Verantwortung am Scheitern.