Fall Rammstein Warum die Unschuldsvermutung Vorrang hat

Eine Pflicht zur Zurückhaltung besteht indes bei der medialen Aufbereitung. Denn der Schaden ist groß, wenn dem vermeintlichen Täter die Schuld nicht bewiesen werden kann. Die Fälle des „Bild“-Chefredakteurs Kai Diekmann oder des Wetter-Moderators Jörg Kachelmann lassen grüßen. Hier konnte in beiden Fällen gerichtlich keine Schuld festgestellt werden. Trotzdem blieb bei beiden eine Menge hängen – nicht zuletzt durch die Behandlung der Fälle in der Öffentlichkeit. Die Indizien müssen also schon sehr eindeutig sein, bevor ein Medium in dieser Weise berichten kann. Aber dann ist die Berichterstattung auch legitim und notwendig.