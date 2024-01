Beschlüsse der rheinischen Synode Sonntagsgottesdienste jetzt auch unter der Woche

Schon der Name der Arbeitsgruppe konnte als Hinweis auf das Wunschziel verstanden werden. Denn was die „AG Leichtes Gepäck“ im Vorfeld der rheinischen Synode zusammen mit Verwaltungsgremien auf Kreisebene erarbeitet hatte, soll auf eine längere Reise vorbereiten: Motiviert, leichtfüßig und aufs Wesentliche reduziert will die Evangelische Kirche im Rheinland ihren Weg in die Zukunft antreten.