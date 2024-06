Ergebnis der Europawahl Ein Tiefschlag für die Ampel

Wenn die Wähler den Oppositionsführer eindeutig gegenüber dem Kanzler bevorzugen würden, wäre die Dynamik für eine Anpassung der Regierungskonstellation an die Stimmung im Lande deutlich größer. Doch derzeit haben die Menschen zu Friedrich Merz als Kanzler nicht mehr Zutrauen als zum Amtsinhaber Olaf Scholz. Die SPD beglückwünschte zwar der Union zum Wahlsieg. Doch die Christdemokraten konnten nur leicht gegenüber der letzten Europawahl zulegen, das Abschneiden in der Wahl davor nicht erreichen. So grandios sieht der Gewinn also nicht aus.