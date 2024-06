Ausgang der Europawahl Ja, wir müssen über Migration reden – aber anders

Dazu müsste aber auch die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen vereinfacht und Prozesse in den Ausländerbehörden entbürokratisiert werden. Denn die klagen immer wieder über massive Überlastungen. Was auch in das Problem mündet, dass Asylberechtigte, die von der Behörde abhängig sind, lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, bis über ihren Aufenthaltsstatus entschieden werden kann. Zum Teil müssen sie sich mehrfach mit Fiktionsbescheinigungen begnügen, die bei den Betroffenen keineswegs ein Gefühl von Normalität erzeugen und zu Unsicherheiten führen können. Auch um einen neuen Job antreten zu können, braucht es einen Termin – viele Arbeitgeber wollen nicht so lange warten. Das kann einen Teufelskreis nach sich ziehen und in prekäre Lebensverhältnisse zurückversetzen. Die Ausländerbehörden wünschen sich strukturelle Veränderungen sowie mehr und besser ausgebildetes Personal, um eine gelungene Migrationspolitik durchsetzen zu können. Sie fordern auch ganzheitliche Lösungen statt kleinteiliger Gesetzesänderungen als Folge politischer Effekthascherei.