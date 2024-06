Erstwähler bei der Europawahl Jetzt wählen gehen, statt später jammern!

Aber für dieses Europa gibt es keine Garantie. Die rechten Kräfte rütteln an dem Konstrukt, das 70 Jahre lang Frieden und Freiheit ermöglichte, und sie könnten so stark wie nie aus der Europawahl hervorgehen. Neue Allianzen der rechtsextremen Parteien aus Italien, Frankreich und vielleicht auch der kurzzeitig ausgeschlossenen AfD werden sich bilden und an der Rückentwicklung hin zum „Europa der Vaterländer“ arbeiten. Abschottung, Ausgrenzung und Augenverschließen kann angesichts der großen Konflikte wie Ukrainekrieg und Klimakrise aber sicher keine Lösung sein. Migration mit Menschenhass zu begegnen ebenso wenig. „Frei sein kann man nur in einer Demokratie“, sagt die Holocaustüberlebende Ruth Winkelmann (96), „das habe ich am eigenen Leib gespürt.“ In einem diese Woche veröffentlichten Wahlaufruf appellieren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges ganz gezielt an die Junge Generation. „Die Shoa begann nicht mit Auschwitz“, betont darin auch die 91 Jahre alte Zeitzeugin Eva Szepesi. „Sie begann mit Worten, sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft.“