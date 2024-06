Europawahl 2024 Brutale Klatsche für die Ampel

Wer die Demokratie lobt, muss das Ergebnis dieser Wahl als demokratisch akzeptieren. Offensichtlich spielt die Migration in den Ängsten der Menschen eine entscheidende Rolle. Zudem hat die Bundesregierung mit ihrem ewigen Zank, dem ständigen Vor und Zurück viel Vertrauen verspielt. An Bekenntnissen, geschlossener aufzutreten, hat es nicht gefehlt, doch es wächst nicht zusammen, was in der Koalition zusammenkam. Vielleicht hätte sie mit einem anderen Bundeskanzler die Chance, das Blatt zu wenden. Doch auch die gestärkte CDU/CSU steckt in einem Dilemma; Friedrich Merz wäre kein Kanzlerkandidat der Herzen. Aber das alles wird sich weisen, denn die Demokratie in Deutschland funktioniert.