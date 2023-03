Stellungnahme zu Künstlicher Intelligenz Ethikrat wärmt alte Kamellen auf

Zweieinhalb Jahre Bearbeitungszeit – nachdem der Bundestag im Oktober 2020 den Ethikrat nach einer Stellungnahme zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) fragte, folgte an diesem Montag die auf eine einfache Formel zu bringende Antwort. “KI darf den Menschen nicht ersetzen“, schreibt Ethikrats-Vorsitzende Alena Buyx in einer Pressemitteilung. So weit so erwartbar – mit dieser Formel warnen Philosophen und IT-Experten schon seit Jahren. Bei der ethischen Bewertung von KI müsse man die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Technik beachten, so der Ethikrat. Die zentrale Leitfrage der ethischen Beurteilung laute also: Werde von Menschen ausgehendes Handeln durch den KI-Einsatz erweitert oder vermindert?