Szenarien nach dem Angriff Irans auf Israel Showdown in Nahost

Doch eine solche Strategie hätte für den Hardliner auch gewaltige Nachteile. Zum einen steht Netanjahu unter dem Druck seiner rechtsradikalen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir. Die drohen, die Koalition zu verlassen, wenn sich ihr Chef nicht zu einer harten Reaktion durchringen kann. Auch kann sich Netanjahu nicht sicher sein, ob er damit den Iran zu neuen Provokationen einlädt. Immerhin hat Teheran den Krieg begonnen, die moralisch fragwürdige Tötung der iranischen Generäle in Damaskus rechtfertigt keinen Angriffskrieg. Die Attacke Irans bliebe damit ohne Folgen. Gut möglich, dass Hisbollah und Huthi das als Aufforderung verstehen, die Schlagzahl gegen Israel zu erhöhen. Auch könnte Teheran testen, wie weit es gegen den zionistischen Erzfeind gehen darf. Immerhin ist die Vernichtung Israels das Staatsziel der Mullahs. Auch die erneute internationale Unterstützung für den jüdischen Staat ist überschaubar. Die arabischen Länder haben Eigeninteressen, in den Augen des globalen Südens bleibt Israel der Aggressor und Apartheidsstaat, da kann es noch so gemäßigt auftreten. Unterm Strich liegt die demonstrative Zurückhaltung eher nicht im Interesse Netanjahus. Denn auch den Westen dürfte er nur bei einem unverhältnismäßigen Angriff auf den Iran verlieren. Und die jetzige günstige internationale Konstellation dürfte kaum anhalten. Netanjahu wird also das jetzt schon berühmte Diktum von US-Präsident Joe Biden in Bezug auf die erfolgreiche Verteidigung des iranischen Raketenangriffs (“Nimm das als Sieg“) wohl nicht annehmen.