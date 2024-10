Tod im „Sarco“ Abgekapselt sterben

Nun ist also eine Frau in der Schweiz in eine Suizid-Kapsel gestiegen, hat einen Knopf gedrückt, durch den Stickstoff in die Kabine eingeleitet wurde, und ist an Sauerstoffmangel gestorben. Damit wurde erstmals ein sogenannter „Sarco“ eingesetzt. Das Gerät sieht aus wie eine Mischung aus Raumschiff und Sarg und kann ohne das Mitwirken eines Arztes benutzt werden. Entworfen hat die Kabine ein in den Niederlanden lebender Australier mit der Organisation Exit International. Sie erklärte, in der Kapsel habe sich eine 64-jährige US-Bürgerin getötet, die unter einer „schweren Immunschwäche“ gelitten habe. Ausgesucht wurde ein Ort in der Nähe einer Waldhütte in Merishausen im Kanton Schaffhausen nahe der deutschen Grenze. Neben der kranken Frau sei nur der Co-Präsident der Schweizer Sterbehilfeorganisation „Last Resort“, Florian Willet, dabei gewesen. Danach gab es Festnahmen. Unter anderem soll ein Fotograf der niederländischen Zeitung „De Volkskrant“ vorübergehend festgehalten worden sein. Trotzdem wurden Fotos öffentlich: Auf einem ist von hinten eine Frau im weißen Pullover zu sehen, die vor der Kapsel steht. Dabei soll es sich um die Frau handeln, die den Knopf am Ende drückte.