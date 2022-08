Polizei und Schusswaffengebrauch : Vertrauen ist gut, Kontrolle auch

Meinung Berlin Der Fall des von einem Polizisten getöteten 16-Jährigen aus Dortmund zeigt, wie aufgeladen die Debatte um Polizeigewalt ist. Dass eine Behörde gegen die andere ermittelt, muss kein Grund zur Skepsis sein. Etwas ändern müsste sich daran dennoch.

Was gehäuft erscheint, geschieht statistisch gesehen selten. In NRW starben laut Innenministerium 2021 drei, 2020 vier und 2019 fünf Menschen. Ja, bei den aktuellen Vorfällen gibt es Parallelen: Der Jugendliche in Dortmund war – wie in zwei der anderen Fälle – mit einem Messer bewaffnet. Nicht nur bei ihm ist von möglichen psychischen Probleme oder suizidalen Absichten die Rede. Was, warum und in welcher Abfolge während eines Polizeieinsatzes geschehen ist, muss aber in jedem Einzelfall sorgsam ermittelt werden. Voreilige Schlüsse, Vorverurteilung und gefährliches Halbwissen helfen nicht. Ein Jugendlicher gegenüber elf Polizisten mit Pfefferspray, Tasern und Maschinenpistolen, das mag martialisch klingen. Wer aber will in einer so unübersichtlichen, dynamischen Lage stecken, Entscheidungen treffen, in Millisekunden, die tödlich enden können – für Unbeteiligte, Verdächtige, für sich selbst? Man darf erfahrenen Polizisten glauben, wenn sie sagen, Messerangriffe gehören mit zu den gefährlichsten Einsätzen, zu denen sie gerufen werden. Und man darf durchaus auf die umfassende Ausbildung der Beamten des Landes vertrauen.