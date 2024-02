Höherer Rundfunkbeitrag 58 Cent mehr – das muss jetzt reichen

Für die Chefs der Länder, die den Rundfunk tragen, ist es natürlich eine Verlockung, keinerlei Erhöhung zuzustimmen. Sachsen-Anhalt machte 2021 den Anfang. Jetzt sind es mittlerweile sieben, unter ihnen Nordrhein-Westfalen, die nicht drauflegen wollen. Doch das ist populistisch. Der Druck bleibt ja bestehen. Und Ersparnisse sind nicht so schnell zu erzielen, will man nicht das gesamte System unterminieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat weiter Reformbedarf. Eine ernste Schädigung wäre freilich unverantwortlich in diesen Zeiten, in denen Aufklärung und Einsatz für die Demokratie existenziell sind.