Erhöhung des Renteneintrittsalters​: Ein notwendiges Übel

Die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist für viele Arbeitnehmer in Deutschland ein rotes Tuch. Sie reagieren empört auf die Vorstellung, zusätzliche Jahre ihres wohlverdienten Ruhestands opfern zu müssen. Auch die Regierungskoalition bezieht zum Thema klar Stellung: Eine weitere Anhebung des Rentenalters schließen SPD , FDP und Grüne aus. Stattdessen soll für die Rentenkasse neues Kapital angespart werden – unter anderem durch Investitionen in Fonds.

Trotzdem will die Bundesregierung das Renteneintrittsalter nicht erhöhen und plant gleichzeitig, das Rentenniveau, also das Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn, von 48 Prozent langfristig zu sichern. Dieses Konzept würde den Staat und die Beitragszahler jedoch nach dem aktuellen Monatsbericht der Bundesbank teuer zu stehen kommen. Die Volkswirte rechnen damit, dass der Beitragssatz im Jahr 2070 ohne ein höheres Renteneintrittsalter bei 29 Prozent liegt. Aktuell beläuft sich der Beitragssatz auf 18,6 Prozent. Wenn das Rentenalter dagegen an die steigende Lebenserwartung gekoppelt würde, könne der Satz nach dem Rechenmodell der Notenbank um zwei Prozentpunkte gesenkt werden. Auch der Bundeshaushalt werde durch das angepasste Eintrittsalter ein Stück weit entlastet.

Starker Zuwachs seit 2011 : Rentenzahlungen an langjährig Versicherte in zehn Jahren um fast 40 Prozent gestiegen

So ein System muss alle Beteiligten fair behandeln. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat zurecht darauf hingewiesen, dass Menschen in Berufen wie der Krankenpflege mit 70 wohl kaum mehr in der Lage sind, das körperlich anstrengende Pensum ihres Arbeitsalltags zu bewältigen. Deswegen ist es umso wichtiger, nicht blind eine Erhöhung des Rentenalters umzusetzen, sondern gleichzeitig entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Altersgerechtes Arbeiten muss über passende Tarifverträge und eine entsprechende Personalplanung möglich gemacht werden. Mit Blick auf mögliche Abschläge bei einem vorzeitigen Renteneintritt ist es zudem gerade in unterbezahlten Branchen wie der Pflege unerlässlich, die Gehälter zu erhöhen. Ansonsten bleibt trotz Jahren harter Arbeit im Ruhestand kaum etwas von der Rente übrig.