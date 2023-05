Erdüberlastungstag Warum Klimaschutz so schwerfällt

Ab jetzt leben wir ökologisch auf Pump. Die Ressourcen, die Deutschland rein rechnerisch 2023 zustehen, sind am 4. Mai aufgebraucht. Festgehalten wird das seit einigen Jahren durch den sogenannten Erdüberlastungstag. Zum zweiten Mal in Folge liegt der für Deutschland Anfang Mai. Auf die Welt bezogen Ende Juli. An dem Tag sind so viele Ressourcen verbraucht, wie in einem gesamten Jahr nachwachsen könnten.