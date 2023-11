Nach Kritik an Israel Billige Entrüstung

Besuche des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland werden in der Bundesrepublik immer heftig diskutiert – diesmal bricht der Streit jedoch schon zwei Wochen vor Erdogans geplanter Ankunft in Berlin aus. Politiker von Union und FDP verlangen, die Bundesregierung solle Erdogan wegen seiner scharfen Kritik an Israel ausladen. Deutsche „Selbstachtung“ lasse es nicht zu, den Präsidenten am 17. November zu empfangen. Die Empörung ist nicht nur billig; sich über Erdogan aufzuregen, gehört für manche deutsche Politiker zum Geschäft, egal um welches Thema es geht. Die Forderung, den türkischen Präsidenten auszuladen, ist vor allem heuchlerisch und politisch unklug.